Любовь по наследству. Как отношения с матерью влияют на выбор женщиной мужчины объяснила в беседе с Мoslenta.online психолог, сертифицированный коуч ICF, тренер по личностному росту Алина Богомолова.

«Как правило, папа отвечает за безопасность, социализацию, правила и нормы жизни, а мама — за формирование у ребенка чувственности, умения любить и испытывать эмоции. То, насколько женщина в принципе способна к любви, напрямую зависит от того, как к ней в детстве относилась мама. Ведь она для дочери — начало всего», — сказала специалист.

Именно мать знакомит ребенка с окружающим миром и отношениям внутри него, отметила она. Поэтому человек с детства смотрит на жизнь ее глазами. Родственный контакт дает малышу понять, что такое настоящая близость. И, если коммуникация выстроена качественно, наполнена позитивом, искренней привязанностью, теплом, радостью и счастьем, то это ощущение перейдет женщине «по наследству», в том числе и в отношениях с мужчинами.

Если девочка выросла в других условиях и не знает, что такое любовь, став взрослой, она лишается главного — понимания сути здоровой коммуникации. С ней трудно построить гармоничные отношения, из-за комплексов, стремления к негативным сценариям и подавлению партнера. Женщина осознает, что в паре есть проблемы, которые приносят значительный дискомфорт, однако вести себя по-другому просто не умеет.

По словам Богомоловой, не бывает хороших и плохих мам, но семейные истории не всегда благоприятно влияют на способность любить. Например, если мать увлечена карьерой, редко находится дома, у дочери появляется ощущение, что ее бросили, и она в чем-то провинилась. У нее могут возникнуть трудности в любви, дружбе, доверии и в отношениях с людьми в целом. Поэтому во взрослой жизни такой женщине непросто выбрать партнера и выстроить нормальную коммуникацию. Разного рода претензии к спутнику жизни — это отражение душевной боли и упреков в адрес мамы.

Детство в неполной семье также влияет на будущее ребенка. Одиночество матери может привести к повторению дочерью разрушительного сценария, выбору неподходящих партнеров или отказу от создания семьи, отметила психолог.

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