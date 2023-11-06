«Ляльку хочу». Ляйсан Утяшева показала округлившийся живот

Гимнастка и жена шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева показала фото с округлившимся животом в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она сообщила о намерении стать многодетной матерью.

На опубликованном снимке спортсмена позирует на балконе в длинном белом халате и солнцезащитных очках. Руками она обхватывает живот, демонстрируя, что беременна.

«Ляльку хочу», — подписала снимок звезда, ответив на вопрос подписчика, хочет ли она еще детей.

Воля и Утяшева воспитывают двоих детей. Сын четы появился на свет в 2013 году, дочь — в 2015 году.

Ранее Утяшева поделилась личным лайфхаком по борьбе с осенней хандрой.