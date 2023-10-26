Ляйсан Утяшева поделилась личным лайфхаком по борьбе с осенней хандрой

Личным лайфхаком по борьбе с осенней хандрой поделилась в своем Telegram-аккаунте гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.

«Продолжаем борьбу с осенней хандрой вместе с правильными физическими нагрузками. Самый простой способ проработать мышцы спины — это упражнение "Лодочка"», — написала знаменитость.

Утяшева опубликовала видео, в котором выполняет упражнение. Она лежит на животе, подложив под него полотенце, и поднимает одновременно правую руку и левую ногу, затем наоборот, левую руку и правую ногу. В других вариантах упражнения она делает сразу несколько подъемов на каждую пару, а потом прогибается, оторвав от пола все конечности. Главное — не напрягать шею и поднимать ягодицы выше спины и лопаток, отметила гимнастка.

Ранее Ляйсан Утяшева восхитила подписчиков необычным образом.