Назван лучший месяц для прививки от гриппа

Лучший месяц для прививки от гриппа назвала «Газете.Ru» врач-терапевт, функциональный диагност «СМ-Клиника» Елена Цинбал. По ее словам, вакцинироваться лучше в сентябре, до начала сезона простуд.

«До начала сезона простудных заболеваний от вакцинации должно пройти 3-4 недели. Эффект от прививки при этом сохранится примерно на 12 месяцев. Это необходимо для того, чтобы организм выработал защитные антитела к вирусам разных подтипов вирусов. На это требуется две недели», — рассказала врач.

Цинбал отметила, что прививка зимой и весной также возможна. Особенно важно вакцинироваться тем, кто едет отдыхать в южное полушарие, где вирус активен с апреля по сентябрь. Прививаться от гриппа можно с шестимесячного возраста, целесообразно делать это ежегодно, отметила врач.