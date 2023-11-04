«Ложитесь сразу!» Врач раскрыла секреты, которые помогут хорошо высыпаться

Секреты, которые помогут хорошо высыпаться, раскрыла в своем Telegram-канале врач Диляра Лебедева.

«Почувствовали, что клонит в сон — ложитесь сразу! Помедлите, и сон как рукой снимет», — отметила она.

По словам специалиста, важное значение имеет режим: организм любит, когда все четко. Засыпать при этом лучше до 22 часов. Не менее важна абсолютная темнота, потому что только при отсутствии освещения вырабатывается гормон мелатонин. Также нужно обязательно проветривать комнату перед сном и следить за тем, чтобы ногам в постели было тепло. Место для сна должно быть удобным и комфортным, чтобы не было напряжения в мышцах и суставах.

«Добавьте перед сном расслабляющие ритуалы, которые доставляют вам удовольствие. Например, ванна, 15 минут легкого чтения, запись благодарностей за день», — предложила Лебедева.

А вот есть тяжелую пищу, особенно острую, которая провоцирует появление отеков, нужно прекращать хотя бы за три часа до сна.

Нужно следить за достаточным количеством витаминов и полезных веществ в организме. Так, дефицит магния провоцирует судороги во сне, а из-за нехватки витамина В6 может наступить бессонница.

«Если наладить сон долгое время не получается, можно принимать мелатонин, но не дольше двух месяцев. Начинать нужно с малых доз, иначе может быть обратный эффект. Минимальная доза — 0,3 миллиграмма», — посоветовала Лебедева.

Ранее советы, как легче просыпаться, когда за окном еще темно, дал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.