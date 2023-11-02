«Лошары!» Стилист Лисовец взбеленился и обругал подписчиков

Поклонники не оценили новый образ стилиста Владислава Лисовца. Модный эксперт взбеленился и обругал подписчиков в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Почему туфли не с широким носом? И галстучек — фу», — отреагировал из фолловеров на фото Лисовца в серых штанах, белой рубашке, джинсовой куртке, леопардовом галстуке и туфлях с острым мысом.

«Потому что я не для соответствия лошарам с вонючей пастью. А острые носы — чтобы колоть ваши поросячьи глазки», — резко ответил ему стилист.

После этого некоторые поклонники Лисовца заявили, что разочарованы в нем. Однако большинство юзеров поддержало сумевшего постоять за себя стилиста.

«Всегда думала, что вы просто милый, а оказалось, еще и дерзкий!», «Владислав, вы мой кумир после ваших идеальных ответов хейтерам!» — написали они.