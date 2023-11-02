«Опустошу все запасы!» Лолита нашла причину вернуться к алкоголю

Певица Лолита Милявская нашла причину вернуться к алкоголю. В программе Пятого канала «Светская хроника» она заявила, что планирует отметить юбилей с размахом.

Лолита пояснила, что уже много лет не пьет спиртное, потому что устала наутро после любого застолья чувствовать себя плохо — это очень сильно мешает в работе. Однако поклонники продолжают дарить артистке алкоголь: в ее доме скопилось уже большое количество дорогих бутылок.

Окончание очередного концертного тура Милявской совпадает с ее днем рождения — 14 ноября певице исполнится 60 лет. Знаменитость решила опустошить запасы в честь этого.

«Мало я не умею, поэтому решила, что дам я сильно газу только после окончания съемки концерта. Когда скажут: "Все снято, все здорово". И честно: рассчитываю на следующий день быть в состоянии трупа. Вот это будет отдушина», — поделилась планами она.