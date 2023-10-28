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06:18, 28 октября 2023
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Она разделась! Лиза Боярская показала ягодицы в новом сериале

Она разделась! Лиза Боярская показала ягодицы в новом сериале

© Фото: Дмитрий Дубинский / Wikimedia Commons

Актриса Елизавета Боярская разделась в кадре для нового сериала «Цикады» и показала ягодицы. Кадр с обнаженной артисткой опубликовал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

«Мы ждали — и она разделась! Лиза Боярская и ее роскошная фигура», — прокомментировали в сети откровенные кадры со звездой.

Сериал «Цикады», посвященный жизни подростков, вышел на отечественных стриминговых платформах 26 октября. Боярская сыграла роль матери одного из героев.

Ранее ягодицы в откровенном наряде продемонстрировала певица Ольга Серябкина. Поклонники оценили фигуру артистки.

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