Она разделась! Лиза Боярская показала ягодицы в новом сериале

Актриса Елизавета Боярская разделась в кадре для нового сериала «Цикады» и показала ягодицы. Кадр с обнаженной артисткой опубликовал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

«Мы ждали — и она разделась! Лиза Боярская и ее роскошная фигура», — прокомментировали в сети откровенные кадры со звездой.

Сериал «Цикады», посвященный жизни подростков, вышел на отечественных стриминговых платформах 26 октября. Боярская сыграла роль матери одного из героев.

Ранее ягодицы в откровенном наряде продемонстрировала певица Ольга Серябкина. Поклонники оценили фигуру артистки.