Стилист Лисовец призвал российских женщин отказаться от наращивания ресниц

Известный российский стилист Владислав Лисовец в беседе с Woman.ru призвал российских женщин отказаться от наращенных и накладных ресниц. По его мнению, девушки с ненастоящими ресницами становятся похожи на провинциалок.

Кроме того, он резко высказался о нарисованных бровях и «губах-уточках», отметив, что эти части образа делают из девушек простушек.

Специалист также посоветовал отказаться от часов со стразами, высоких бейсболок, приталенных джинсовых курток, джинс-скинни, шуб и меховых жилетов. А нарядом, лучше всего подчеркивающим провинциальность, Лисовец назвал платье-сарафан с рукавами-фонариками и глубоким вырезом.

Стремление всегда носить украшения с любым образом стилист также назвал неуместным. Говоря о прическах, он порекомендовал от казаться от высоких хвостов на макушке или подчеркнуто сложных идеальных причесок. Лучшим вариантом, по его мнению, будет слегка небрежная и естественная стрижка.