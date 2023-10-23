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19:35, 23 октября 2023
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«Выглядит смешно»: Лисовец оценил внешний вид российских женщин в шубах

«Выглядит смешно»: Лисовец оценил внешний вид российских женщин в шубах

© Фото: Unsplash

Внешний вид российских женщин в шубах из натурального меха оценил в беседе с «Леди Mail.ru» стилист и телеведущий Владислав Лисовец.

«На мой взгляд, сегодня женщина в шубе выглядит очень смешно», — заявил он. Лисовец пояснил, что такая верхняя одежда не имеет отношения ни к стилю, ни к моде. Кроме того, он развеял миф, согласно которому шуба из натурального меха якобы должна свидетельствовать о достатке: это уже давно не так.

В качестве альтернативного варианта стилист предложил шубы из искусственных материалов, они сейчас в моде.

Ранее стилист Лисовец призвал российских женщин отказаться от наращивания ресниц.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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