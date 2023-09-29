Стилист Лисовец определил топовые модели брюк

Топовые модели брюк определил в личном блоге стилист Владислав Лисовец.

«Для меня сочетание узких брюк и кожи является абсолютным топом! Рок-н-ролл жив!» — написал модный эксперт. При этом Лисовец обратил внимание, что модные узкие брюки отличаются длиной от теряющих актуальность скинни.

Кроме того, стилист отметил еще несколько топ-вариантов: широкие свободные джинсы, клеш, брюки, подчеркивающие бедра, кожаные штаны и аккуратную классику. Он отметил, что брюк в гардеробе в идеале должно быть несколько пар, чтобы менять их в зависимости от своего настроения.