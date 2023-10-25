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23:20, 25 октября 2023
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Стилист Лисовец перечислил «омолаживающие» головные уборы

Стилист Лисовец перечислил «омолаживающие» головные уборы

© Фото: Alena Torgonskaya / Unsplash

Советы по выбору головных уборов женщинам старше 55 лет дал популярный стилист Владислав Лисовец. Его цитирует портал «ПопКорнNews».

Модный эксперт перечислил несколько вариантов, которые помогут выглядеть моложе. В первую очередь, это берет. Если он не подходит, стоит присмотреться к бейсболкам, а также джинсовым или вельветовым кепи.

Лисовец напомнил, что необязательно подбирать головной убор к основным предметам одежды: сегодня он может быть самостоятельным и независимым аксессуаром, возможно, даже единственным ярким акцентом в образе.

Ранее Лисовец посоветовал женщинам одолжить одну вещь у мужчин.

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