Стилист Лисовец перечислил «омолаживающие» головные уборы

Советы по выбору головных уборов женщинам старше 55 лет дал популярный стилист Владислав Лисовец. Его цитирует портал «ПопКорнNews».

Модный эксперт перечислил несколько вариантов, которые помогут выглядеть моложе. В первую очередь, это берет. Если он не подходит, стоит присмотреться к бейсболкам, а также джинсовым или вельветовым кепи.

Лисовец напомнил, что необязательно подбирать головной убор к основным предметам одежды: сегодня он может быть самостоятельным и независимым аксессуаром, возможно, даже единственным ярким акцентом в образе.

Ранее Лисовец посоветовал женщинам одолжить одну вещь у мужчин.