Хирург раскрыл основную опасность лишнего веса

Основную опасность лишнего веса раскрыл в своем Telegram-канале врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян. Он пояснил, что для организма нет ничего более губительного.

Врач отметил, что лишний вес укорачивает жизнь и приводит к множеству проблем со здоровьем. Среди наиболее серьезных последствий он выделил сахарный диабет второго типа, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, андрогенодефицит, подагру, остеоартрозы, поражение суставов ног, грыжи позвоночника.

Кроме того, люди с лишним весом подвержены паховым грыжам, желчнокаменной болезни, раку толстого кишечника, раку почки, раку матки и яичников, бесплодию, варикозной болезни нижних конечностей, добавил Гадзиян.