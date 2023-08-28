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16:00, 28 августа 2023
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Лифт с двумя пассажирами сорвался в подмосковной многоэтажке

Лифт с двумя пассажирами сорвался в подмосковной многоэтажке

© Фото: Telegram-канал канал Московской областной противопожарно-спасательной службы

Лифт с двумя пассажирами в кабине сорвался с высоты третьего этажа в подмосковных Люберцах, сообщает Telegram-канал Московской областной противопожарно-спасательной службы.

По информации ведомства, в службу спасения обратились жители, ставшие очевидцами инцидента. Прибывшие на место работники пожарно-спасательной части выяснили, что пострадавшими оказались рабочие, проводившие ремонт.

Потерпевших эвакуировали с помощью специальных жестких щитов и экстренно доставили в больницу.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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