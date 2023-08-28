Лифт с двумя пассажирами сорвался в подмосковной многоэтажке

Лифт с двумя пассажирами в кабине сорвался с высоты третьего этажа в подмосковных Люберцах, сообщает Telegram-канал Московской областной противопожарно-спасательной службы.

По информации ведомства, в службу спасения обратились жители, ставшие очевидцами инцидента. Прибывшие на место работники пожарно-спасательной части выяснили, что пострадавшими оказались рабочие, проводившие ремонт.

Потерпевших эвакуировали с помощью специальных жестких щитов и экстренно доставили в больницу.