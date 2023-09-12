02:33, 12 сентября 2023
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Лидер группы «Руки вверх!» станет отцом в пятый раз
Сергей Жуков
© Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com
Лидер группы «Руки вверх!», певец Сергей Жуков станет отцом в пятый раз, сообщает издание «СтарХит».
37-летняя супруга музыканта Регина Бурд появилась на фестивале «Новый сезон» в Сочи в черном платье, модель которого не маскирует округлившийся живот. Предварительно, ребенок у звездных родителей появится на свет в декабре этого года.
Пара уже воспитывает троих детей: 14-летнюю Нику, 13-летнего Энджела и восьмилетнего Мирона. Кроме того, у Жукова есть старшая дочь от первого брака Александра.