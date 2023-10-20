Раскрыты подробности личной жизни Виктории Бони

Подробности личной жизни блогера Виктории Бони раскрыло издание Super.ru. Выяснилось, что телеведущая проводит время с предпринимателем Русланом Гасановым, который на 13 лет младше нее.

На днях телеведущая на своей странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) опубликовала сторис с отдыха. На снимке со спины она показала молодого человека, с которым вместе отдыхает на Мальдивских островах, однако его личность раскрывать не стала.

Издание Super.ru выяснило, что на опубликованных кадрах был запечатлен бизнесмен Руслан Гасанов, владеющий лаунж-баром SKY5 Dubai и большую часть времени проживающий в Арабских Эмиратах. Пока телеведущая не раскрывает детали отношений с молодым человеком, однако публикует с ним фото и ставит лайки на его посты в соцсетях.