Раскрыта одна из причин снижения либидо

Одну из причин снижения либидо раскрыла врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в Telegram-канале «Очаровательный кишечник».

Она напомнила, что за сексуальный интерес в организме отвечают гормоны тестостерон и эстроген. «У мужчин либидо сильнее, потому что соотношение в пользу тестостерона. Если эстрогенов станет больше, например, из-за набора веса, то половая сила угасает. У женщин все работает так же», — пояснила Лебедева.

Для нормального либидо у человека регулярно должны утилизироваться половые гормоны. Этот процесс происходит в печени, а затем в кишечнике. «Если эстрогены не утилизируются вовремя, возникает риск онкологии. Поэтому организм начинает защищаться — отправляет печень усиленно синтезировать глобулин (ГСПГ). Это такой белок, который связывает половые гормоны», — рассказала доктор.

Неправильная работа печени, желчного пузыря и кишечника препятствует утилизации гормонов. Они перестают выполнять свою функцию, и человек теряет сексуальный интерес.

Ранее врач-уролог рассказал о необычном способе повышения либидо.