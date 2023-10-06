Елена Летучая поделилась личными техниками борьбы со стрессом

Тремя личными техниками борьбы со стрессом поделилась в своем Telegram-канале телеведущая Елена Летучая.

В первую очередь она посоветовала дышать «по квадрату». «Техника подразумевает, что вдохи, выдохи и паузы между ними по длительности равны друг другу. Попробуйте: четыре счета — вдох, четыре счета — пауза, четыре счета — выдох. Подышите так некоторое время — и почувствуете себя спокойнее», — написала знаменитость.

Кроме того, снизить уровень стресса журналистке помогает визуализация. Летучая рекомендовала сесть в удобную позу, ровно дышать, не отвлекаться на посторонние мысли и представлять приятные события, свои мечты или просто спокойное место. Усилить эффект можно, включив фоном звуки природы.

Успокоиться позволит и смена занятия. Например, можно выйти на короткую прогулку, размяться, выпить воды или травяного чая. В стрессовых ситуациях стоит заниматься тем, что нравится, отметила телеведущая.