Сидит без заказов! Леонтьев резко снизил стоимость своих выступлений перед Новым годом

Певец Валерий Леонтьев резко снизил стоимость своих выступлений перед новогодними корпоративами на 20 процентов, сообщает Telegram-канал Mash. Сообщается, что на такое решение его натолкнуло отсутствие заказов на его концерты.

По имеющейся информации, сейчас выступления артиста стоят 120 тысяч долларов вместо 150 тысяч долларов. Однако, по договоренности плата может снизиться до 100 тысяч рублей, говорится в сообщении.

При этом райдер у артиста остается неизменным: 50 процентная предоплата, поселение его команды и сотрудников охраны по соседству в отеле, личный Mercedes-Вenz к месту выступления. Кроме того, артист требует заклеивать окна в гостинице проживания черными пакетами, нанять нескольких носильщиков багажа, предоставить мясную нарезку и несколько бутылок виски Macallan, а также выплатить суточные в размере 300 долларов.

Ранее певица Альбина Джанабаева также выкатила обновленный прайс перед Новым годом.