14:30, 13 ноября 2023
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Почему Леонтьев не дает концерты? Вот подробности о здоровье 74-летней поп-звезды
© Фото: Joshua Hanson / Unsplash
Почему 74-летний певец Валерий Леонтьев последнее время не дает концерты? На этот вопрос в беседе с MK.RU ответил концертный директор Александр Бениш.
Раскрывая подробности о состоянии здоровья поп-звезды, собеседник отметил, что исполнитель перенес тяжелое воспаление легких в период пандемии COVID-19 и до конца не может оправиться от болезни.
Бениш также добавил, что гастрольных туров у Леонтьева не было уже около трех лет.
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