Почему Леонтьев не дает концерты? Вот подробности о здоровье 74-летней поп-звезды

Почему 74-летний певец Валерий Леонтьев последнее время не дает концерты? На этот вопрос в беседе с MK.RU ответил концертный директор Александр Бениш.

Раскрывая подробности о состоянии здоровья поп-звезды, собеседник отметил, что исполнитель перенес тяжелое воспаление легких в период пандемии COVID-19 и до конца не может оправиться от болезни.

Бениш также добавил, что гастрольных туров у Леонтьева не было уже около трех лет.

Ранее был раскрыт прайс на новогодние выступления самых известных артистов России.