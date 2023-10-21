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12:50, 21 октября 2023
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Леонид Агутин потребовал миллион рублей с блогера за обвинения в сатанизме

Леонид Агутин потребовал миллион рублей с блогера за обвинения в сатанизме
© Фото: Okras

Певец Леонид Агутин потребовал миллион рублей с блогера Ильи Мамаева за обвинения в сатанизме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В 2020 году Мамаев выпустил видео, в котором заявил о скрытом смысле в клипе Агутина «Включите свет». Блогер сообщил, что увидел в музыкальном ролике числа дьявола и намекнул на связь артиста с масонами. После этого Агутин подал на Мамаева в суд.

По словам адвоката Агутина, сторона Мамаева намеренно затягивала дело. Разбирательство длилось почти три года. Иск удовлетворили в полном объеме, ролик Мамаева был удален.

Артист отсудил у блогера миллион рублей моральной компенсации. Сейчас Агутин хочет взыскать аналогичную сумму за судебные издержки, уточнил SHOT.

Ранее был раскрыт гонорар Агутина за выступление на корпоративах.

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