Нет сил, осень, все бесит? Лена Летучая знает, что делать

Нет сил, осень, все бесит? Телеведущая Елена Летучая знает, что делать. Секрет поднятия настроения и поддержания фигуры она раскрыла в личном Telegram-канале.

«Спорт. Когда сил нет, тем более нужно заниматься», — написала она и уточнила, что чувствует себя не очень хорошо: переживает джетлаг, много работы, сезонная хандра.

Она показала несколько упражнений. Сначала она сделала ягодичный мостик — легла на спину, руки положила под голову, ноги поставила на пол и стала поднимать таз вверх. Затем Летучая отжималась с колен, приседала, выставив одну ногу назад, выполняла прыжки, разводя руки и ноги в стороны. Каждое упражнение, по ее словам, следует делать на протяжении минуты.

Ранее Елена Летучая поделилась личными техниками борьбы со стрессом.