Как легче просыпаться? Неожиданный совет врача сделает утро добрым

Советы, как легче просыпаться, когда за окном еще темно, в интервью радио Sputnik дал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Как сделать утро добрым?

Эксперт пояснил, что в зимний период из-за отсутствия дневного света по утрам, циркадные ритмы человека смещаются на более позднее время, поэтому просыпаться сложнее, а вечером тяжелее уснуть.

Скорректировать циркадный ритм можно и искусственно, уверен сомнолог. Для этого можно использовать специальные светобудильники, имитирующие солнечный свет или яркую белую лампу в десять тысяч люксов.

Кроме того, врач дал еще одну неожиданную рекомендацию: с пяти часов вечера носить солнцезащитные очки, а с семи — закрывать окна блэкаут-шторами, не пропускающими свет. В этом случае организм быстрее сможет подготовиться ко сну, и утром человек сможет встать легче, отметил специалист.