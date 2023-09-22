Артемий Лебедев назвал «куском говна» памятник в центре Москвы

«Куском говна» памятник в центре Москвы назвал в новом выпуске на своем канале российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Он негативно высказался о памятнике царю Петру I на Крымской набережной в районе парка «Музеон». По словам Лебедева, бронзовую скульптуру следует снести.

Блогер предложил не уничтожать монумент, а перенести за город: «чтобы он служил примером того, какие памятники делать нельзя».