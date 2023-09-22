16:03, 22 сентября 2023
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Артемий Лебедев назвал «куском говна» памятник в центре Москвы
© Фото: Рома Морозов / Unsplash
«Куском говна» памятник в центре Москвы назвал в новом выпуске на своем канале российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев.
Он негативно высказался о памятнике царю Петру I на Крымской набережной в районе парка «Музеон». По словам Лебедева, бронзовую скульптуру следует снести.
Блогер предложил не уничтожать монумент, а перенести за город: «чтобы он служил примером того, какие памятники делать нельзя».