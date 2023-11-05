«Ласковый убийца». Какие опасности поджидают нас в офисе?

О том, какие опасности поджидают нас в офисе, рассказал Роспотребнадзор.

«Принято считать, что если человек не стоит за станком или, например, не добывает уголь в шахтах, а просто работает в офисе, то его здоровью ничего не угрожает. В действительности офисная работа порой оказывается "ласковым убийцей" нашего здоровья», — говорится в сообщении ведомства.

Большую опасность представляет, к примеру, сухой воздух в офисном помещении. Влажность снижается из-за плохой вентиляции, кондиционеров, отопления, большого количества людей на небольшой площади, а также отсутствия возможности регулярно проветривать кабинет.

Это вызывает шелушение и сухость кожи, першение в горле и сухость слизистой носа, повышает риск простудных заболеваний. Чтобы защитить себя, стоит задуматься о покупке увлажнителя воздуха, а также пить больше простой воды.

На работе сложно придерживаться режима питания, а это чревато лишним весом и проблемами с ЖКТ. Роспотребнадзор призывает брать в офис еду в контейнерах и полезные перекусы и стараться устраивать приемы пищи по заранее заведенным будильникам.

Непрерывная работа за компьютером негативно влияет на зрение. Чтобы его сберечь, важно следить за расстоянием между зрачками и монитором: оно должно составлять минимум 45 сантиметров.

Также экран монитора не должен быть повернут в сторону окна, а в темное время суток нужно обязательно включать электрический свет. По возможности, нужно выполнять гимнастику для глаз.

Главная опасность офисной работы кроется в сидячем образе жизни. «Важно не только то, сколько сидит сотрудник, но и то, как он сидит. Неудобное положение тела, привычка сутулиться, удерживать телефон между плечом и щекой часто приводят к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, малоподвижный образ жизни негативно сказывается на массе тела и усугубляет нервное напряжение, которого у офисных работников хватает с избытком», — заметили эксперты ведомства.

Чтобы снизить все возможные риски, нужно каждый час вставать и уделять по пять минут любой физической активности.