Лариса Гузеева рассказала о буллинге в начале карьеры

Подробностями взаимодействия с актрисой Людмилой Гурченко на съемках фильма «Жестокий романс» (1984) поделилась в эфире подкаста «Письма» на Первом канале актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

Артистка вспомнила, как стала жертвой буллинга: более опытная Гурченко, сцены с которой потом были вырезаны из фильма, позволяла себе комментировать внешность Гузеевой. По словам телеведущей, Гурченко тогда заявляла, что в главной героине «мало русскости» и у нее слишком широкие брови.

Кроме того, Гурченко посоветовала тогда еще молодой актрисе сменить фамилию, предположив, что если она останется Гузеевой, то будет сниматься лишь в кинокартинах «Узбекфильма».