«Без обид»: Лариса Долина усомнилась в легендарности Юрия Шатунова

Усомнившаяся в легендарности артиста Юрия Шатунова певица Лариса Долина поделилась своими мыслями в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она подняла эту тему по случаю участия в трибьют-концерте памяти умершего лидера группы «Ласковый май».

«Феномен его успеха мне до сих пор непонятен. И до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом… Жаль, что ушел, будучи еще совсем молодым… Я отдаю себе отчет, что для подростков он был кумиром, он пел о том, что их волновало, но только об этом», — заявила Долина.

По мнению артистки, у взрослых людей творчество Шатунова не может вызвать слезы и истерики, потому что их волнуют совсем другие проблемы.

Долина перечислила известных людей, которых считает достойными после смерти называться легендами, это певцы Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон и Геннадий Гладков.

«Я всегда говорю правду. Без обид», — заключила она.

Ее слова вызвали сильно негативную реакцию пользователей. После этого Долина сначала закрыла комментарии к посту, а потом удалила текст.