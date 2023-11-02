Ее мучает неизлечимая болезнь. Ланская рассказала, как уживается с тяжелым недугом

О том, как она уживается с неизлечимой болезнью — диабетом первого типа, актриса театра и кино Валерия Ланская рассказала в интервью «Леди Mail.ru».

«Я стараюсь относиться к этому философски — как к некой компенсации за все прекрасное, что у меня есть, в том числе и за рождение ребенка, ведь болезнь появилась у меня во время беременности. А сын здоров — и слава Богу», — подчеркнула Ланская.

Актриса призналась, что недуг приносит ей множество неудобств и эмоционально выматывает, но все же жить с этим можно.

«Секрет в самодисциплине и внутреннем настрое: если относиться к болезни, как к данности, она уже не так раздражает. Это не мешает мне жить, работать, рожать», — заявила она.

Ланская добавила, что ей приходится регулярно проходить медицинские обследования, однако она делает это не чаще, чем раз в год.

«Я ни разу не ипохондрик!» — заверила она.