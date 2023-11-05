Скрытая угроза! Какие виды электрических ламп опасны для здоровья?

О том, какие виды электрических ламп опасны для здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. Он отметил, что скрытую угрозу таят в себе люминесцентные, энергосберегающие и галогенные лампы: они содержат пары ртути.

«Если такая лампа разбилась, нужно открыть окна и провести влажную уборку, тщательно собрав все осколки. Утилизировать вообще все лампы лучше в специальные контейнеры, потому что обычному человеку сложно разобраться, содержат они ртуть или нет», — заявил Ястребцев.

Электрические лампы, особенно газоразрядные, могут мерцать, если неисправны. В этом случае они вызывают головную и глазную боль, начинают представлять опасность для зрения, продолжил эксперт.

Самые безопасные лампы — светодиодные, а также старые лампы накаливания, добавил эколог.