«Можно продлить отдых»: россиянам раскрыли лайфхак для отпуска в ноябре

Лайфхак для отпуска в ноябре раскрыла «Известиям» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, можно продлить отдых, если взять дополнительные выходные перед Днем народного единства.

Октябрь и ноябрь можно считать выгодными месяцами для отпуска, отметила Санина. «Несмотря на дополнительные выходные, ноябрь не относится к невыгодным месяцам для отпуска. В нем будет 21 рабочий день, поэтому сумма отпускных не будет сильно отличаться от других обычных месяцев. Октябрь так же, как и ноябрь, является довольно выгодным для отпуска, так как имеет 22 рабочих дня», — пояснила она.

Эксперт напомнила, что писать заявление на отпуск лучше всего не позднее, чем за пять-шесть дней до его начала. Работодатель обязан начислить отпускные не менее чем за три дня.

При работе в День народного единства сотрудник имеет право на выплаты на сверхурочную работу, добавила Санина.

Ранее россияне раскрыли размер трат на отпуск.