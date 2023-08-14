Ладе Дэнс предстоит пройти болезненную реабилитацию после аварии в Подмосковье

Певице Ладе Дэнс предстоит пройти болезненную реабилитацию после дорожной аварии в подмосковном Подольске. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказал ее концертный директор Сергей Пудовкин.

«Лада абсолютно в сознании, она внутренне энергична и настроена на длительную реабилитацию. Понятно, что это будет болезненно, это история не одного дня и недели, но она готова к этой реабилитации», — пояснил продюсер.

Собеседник подчеркнул, что последствия ДТП, в которую попала артистка, оказались для нее более серьезными, чем предполагалось ранее. Он также сообщил, что певица находится в клинике высочайшего уровня, а ее лечением занимаются квалифицированные специалисты.