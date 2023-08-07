Лада Дэнс вышла на связь после госпитализации из-за ДТП

Певица Лада Дэнс вышла на связь после госпитализации. Комментарий певицы публикует Telegram-канал SHOT.

«Теперь я буду просто Лада. "Дэнс" уже будет сложно», — ответила артистка на вопрос о своем состоянии. Певице пока тяжело говорить, она восстанавливается после черепно-мозговой травмы, сотрясения и ушиба бедра, уточнил источник.

Дэнс получила травмы из-за серьезного ДТП в районе подмосковного Подольска. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу на вертолете.