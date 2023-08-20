Лада Дэнс впервые появилась на сцене под обезболивающими после ДТП

Певица Лада Дэнс впервые появилась на сцене после крупного ДТП в Подмосковье. Отрывок с концерта в 802-летия Нижнего Новгорода опубликовал Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, перед выступлением артистке вкололи обезболивающий препарат, а на сцену ее вывели помощники. При этом от боли исполнительница немного прихрамывала.

Сообщается, что команда знаменитости была против ее выступления. Однако, по их словам, Дэнс всегда чувствует большую ответственность перед зрителями, поэтому все решила выступить на концерте.

Как сообщает Shot, певице еще предстоит пройти трехмесячный курс реабилитации.