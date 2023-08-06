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12:01, 06 августа 2023
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Лада Дэнс серьезно пострадала в ДТП в Подмосковье

Лада Дэнс серьезно пострадала в ДТП в Подмосковье

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Певица Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 в районе подмосковного Подольска. Артистка серьезно пострадала и была доставлена в больницу на вертолете, сообщает KP.RU.

Медики диагностировали у исполнительницы закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. Она не могла самостоятельно передвигаться. По словам директора артистки, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Стало известно, что Дэнс возвращалась с выступления на корпоративе в такси. Она находилась на заднем сидении в момент столкновения. На данный момент все детали аварии выясняются.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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