Лада Дэнс серьезно пострадала в ДТП в Подмосковье

Певица Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 в районе подмосковного Подольска. Артистка серьезно пострадала и была доставлена в больницу на вертолете, сообщает KP.RU.

Медики диагностировали у исполнительницы закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. Она не могла самостоятельно передвигаться. По словам директора артистки, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Стало известно, что Дэнс возвращалась с выступления на корпоративе в такси. Она находилась на заднем сидении в момент столкновения. На данный момент все детали аварии выясняются.