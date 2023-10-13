Лада Дэнс рассказала о тяжелых последствиях аварии для здоровья

О тяжелых последствиях для здоровья после аварии в Подмосковье, которая произошла в августе, рассказала в беседе с «Московским комсомольцем» певица Лада Дэнс. Она отметила, что сотрясение мозга было в ее жизни не впервые, из-за чего ей известно, как бороться с его последствиями.

Помимо последствий от сотрясения, певица пожаловалась на шрам на лбу, который не проходит. Артистка напомнила, что в результате ДТП получила перелом бедра, из-за которого до сих пор испытывает боль. Чтобы не отвлекаться во время выступлений, исполнительница вынуждена перед каждым выходом на сцену колоть себе уколы.

Певица уточнила, что ее водитель, который стал виновником аварии, все еще не выходил с ней на связь.