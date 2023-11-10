«Отвалите от себя!» Лабковский объясняет, как жить в кайф

Психолог Михаил Лабковский в личном Telegram-канале объясняет, как жить в кайф.

«Многих из нас терзают мысли по поводу того, что мы недостаточно успешны и хороши. Так что с нами не так? Во-первых, все так. Вы не хуже и не лучше, вы такой, какой есть», — заверил специалист.

Не нужно постоянно сравнивать себя с другими, советует он. С детства мы узнаем об успехах "сына маминой подруги", а, повзрослев, следим за красивой жизнью знаменитостей. По словам Лабковского, надо «отвалить от себя» и работать исключительно над самооценкой, чтобы научиться кайфовать от своей собственной жизни.

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