«Давно хотел с ней переспать!» 53-летний Кушанашвили заявил о желании близости с молодой спортсменкой

В программе «Спортивный груз» на YouTube-канале «КАКОВО?!» ее ведущий, известный журналист Отар Кушанашвили заявил, что его потянуло на молоденьких. 53-летний мужчина признался в желании интимной близости с 26-летней спортсменкой.

«Елизавета Туктамышева… Это та, с которой я давно хотел переспать. Очень хочется пригласить ее на танец. Будет малейшая возможность вдохнуть запах ее волос — я хочу это сделать!» — сказал Кушанашвили.

Туктамышева — фигуристка-одиночница, заслуженный мастер спорта России, чемпионка Европы и мира, рекордсменка по числу участий в чемпионатах России (15 раз). С 12 лет выполняла очень сложные элементы на люду, поэтому ее прозвали вундеркиндом фигурного катания.