Кусаете губы? Это может спровоцировать рак!

Кусаете губы и щеки? К каким опасным последствиям это может привести, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Непроизвольное покусывание губ и щек относится к патомимиям — навязчивым расстройствам, при которых человек сам себе наносит повреждения», — отметила врач.

Эта вредная привычка провоцирует повреждения на слизистой оболочке. Они становятся входными воротами для различных инфекций. Кроме того, частая и длительная травматизация может привести к предраковым заболеваниям (лейкоплакии) и даже к раку. При лейкоплакии на внутренней поверхности щек и губ, на языке, деснах и небе появляются белые утолщения, которые склонны к злокачественному перерождению.

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