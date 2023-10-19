Россиянам спрогнозировали курс доллара до конца года

Курс доллара до конца года спрогнозировала в беседе с порталом «А теперь внимание!» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. По ее словам, стоимость доллара не упадет ниже 95 рублей и не поднимется выше 100 рублей.

«Стабилизация объясняется тем, что вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров. Также окажет влияние планирование закупки валюты для импортеров», — пояснила Коваленко.

По словам спикера, рубль также может стабилизировать повышение ключевой ставки ЦБ, ужесточение денежно-кредитной политики государства и повышение цен на мировом сырьевом рынке из-за масштабной эскалации на Ближнем Востоке.

Эксперт допустила колебания до конца года не более 97-98 рублей за доллар. По мнению Коваленко, дороже 100 рублей доллар в 2023 году стоить не будет.

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