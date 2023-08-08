22-летний курьер на электровелосипеде сбил женщину в центре Москвы и попал на видео. Ролик с места происшествия опубликовал Telegram-канал столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на Нижней Красносельской улице. В момент происшествия ДТП жительница столицы переходила трамвайные пути. После совершенного наезда, мужчина скрылся с места преступления. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Спустя некоторое время сотрудника службы доставки задержали, он находится под стражей.