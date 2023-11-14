Купить дом у Меладзе? Продается вилла на берегу моря

Композитор Константин Меладзе продает виллу на берегу моря, которую он приобрел 13 лет назад, сообщает издание «СтарХит». Сколько стоит его дом в Крыму?

Известно, что на площади 702 квадратных метра располагается пять спален, шесть санузлов, кухня-столовая, большая гардеробная, а также баня, сауна и огромный бассейн. В здании имеются два машиноместа и домик для охраны. За виллой ухаживает штат обслуживающего персонала.

Первоначальная стоимость объекта была 300 миллионов рублей, однако из-за пониженного спроса цену пришлось снизить до 289 миллионов рублей. Кроме того, потенциальным покупателям сообщили об уместности торга.

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