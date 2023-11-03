«Одна, без Галкина» Куда уехала Пугачева?

Куда уехала с Кипра певица Алла Пугачева, РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией. По имеющейся информации, Примадонна находится в России.

«Приехала. Одна, без [мужа, шоумена Максима] Галкина (признан иностранным агентом). Через Псков», — сообщил собеседник.

Как уточняет издание Baza, артистка въехала в РФ вечером 2 ноября через пограничный переход в Псковской области. После чего села в черный автомобиль марки Toyota Camry и уехала в неизвестном направлении.

Певица Алла Пугачева наконец прервала молчание, сделав пост в своем блоге.