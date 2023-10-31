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11:34, 31 октября 2023
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Куда отправилась Инстасамка? Популярная певица покинула Россию

Куда отправилась Инстасамка? Популярная певица покинула Россию

© Кадр: Instasamka / Youtube

Популярная певица Инстасамка планирует покинуть Россию. Звезда отправится в ОАЭ ради выступления на мероприятии Bestmusicfest.

Музыкальный фестиваль с участием российских звезд пройдет с 1 по 5 ноября. Инстасамка в рамках мероприятия даст два концерта. Помимо 23-летней звезды, на Bestmusicfest выступят артисты Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Дима Билан и другие.

Ранее звезда «Универа» Мария Кожевникова покинула Россию вместе с четырьмя детьми. По данным СМИ, звезда отправилась на отдых в ОАЭ.

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