Куда отправилась Инстасамка? Популярная певица покинула Россию

Популярная певица Инстасамка планирует покинуть Россию. Звезда отправится в ОАЭ ради выступления на мероприятии Bestmusicfest.

Музыкальный фестиваль с участием российских звезд пройдет с 1 по 5 ноября. Инстасамка в рамках мероприятия даст два концерта. Помимо 23-летней звезды, на Bestmusicfest выступят артисты Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Дима Билан и другие.

Ранее звезда «Универа» Мария Кожевникова покинула Россию вместе с четырьмя детьми. По данным СМИ, звезда отправилась на отдых в ОАЭ.