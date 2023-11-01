Как скинуть сразу 10 килограммов? Куценко раскрыл проверенный способ

Проверенный способ скинуть сразу 10 килограммов раскрыл в новом выпуске программы «Секрет на миллион» актер Гоша Куценко. Уже два месяца он придерживается строгого рациона питания.

«Теперь ем не рефлекторно, а мозгами! Весь глютен, вообще любые зерновые продукты исключаются. Убираются яйца и помидоры. Остаются остальные овощи, мясо и рыба», — рассказал Куценко.

Актер признался, что сложнее всего ему было отказаться от алкоголя, который тоже исключает его диета. Однако он добавил, что через месяц планирует возобновить употребление спитного.

Ранее нюансы «вечной» диеты, которой придерживается уже более 27 лет, раскрыла певица Анита Цой.