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14:20, 19 октября 2023
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Ксения Бородина опубликовала видео в бикини

Ксения Бородина опубликовала видео в бикини

© Кадр: Telegram-канал Borodylia

Телеведущая Ксения Бородина в личном Telegram-канале опубликовала видео, в котором изображена в бикини. Знаменитость рассказала, что уже две недели находится на съемках шоу «Последний герой», ведущей которого стала, сменив актрису Яну Троянову.

«Уже привыкла, ищу только плюсы. В Москве холодрыга, а тут погода радует. Жду вас в гости», — обратилась Бородина к подписчикам. В кадре она лежит у видового бассейна на шезлонге, на ней — раздельный купальник салатового цвета, на ее животе — книга, а в руках — мобильный телефон.

«Ага, уже едем», «Пакую трусы и лечу», «А мы вам немножко завидуем», «Ну вот разве можно так бесить людей», «Ага, уже вылетаем, встречай на мопеде!», «Как же это офигенно», «Красивая женщина», «Пейзаж — вау», — отреагировали на увиденное ее фолловеры.

Ранее свою фигуру в бикини показала 35-летняя певица Юлианна Караулова.

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