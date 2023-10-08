Ксения Бородина высказалась о совместной жизни с мужчиной до брака

О совместной жизни с мужчиной до момента заключения брака высказалась в личном Telegram-канале популярная телеведущая Ксения Бородина. Она заявила, что до свадьбы влюбленным можно и нужно жить вместе.

«Если дело в религии — конечно, это абсолютная норма. Но когда говорят, что совместный быт до свадьбы обесценивает брак — не согласна», — подчеркнула знаменитость.

По мнению Бородиной, важно узнать об образе жизни человека как можно больше, прежде чем связать с ним свою жизнь. Ни проведенные вместе выходные, ни совместный отпуск не покажут, каков человек в быту, как он справляется с теми или иными проблемами, отметила телеведущая.

«Потом может оказаться, что и режимы у вас разные, и отношение к чистоте, и предпочтения в еде и досуге. Будет бесить, что он не моет руки перед едой или не сразу переодевается в домашнее. Его будет раздражать шум пылесоса с утра. И это может оказаться точкой невозврата. Потому что во время конфетно-букетного периода мы пытаемся показать себя в лучшем свете. А когда начинается совместная жизнь — проявляется истинное лицо», — объяснила Бородина.

Ведущая «Дома-2» уверена: чтобы потом не пришлось разводиться, нужно сначала «протестировать» избранника.