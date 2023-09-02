Крупная шипящая змея в московском парке попала на видео

Очевидцы заметили и сняли на видео крупную змею в Боровском парке в Москве. Ролик опубликовали в группе «СОЛНЦЕВО ПАРК» во «ВКонтакте».

По словам автора ролика, на кадрах запечатлен обычный уж. При виде человека он начал шипеть, что сняла на видео москвичка. «Ужи не ядовитые, никакой опасности для человека не представляют. Ах, ну да, шипят и раздуваются, будто бы гадюки», — написала она.

Подписчиков сообщества умилил вид змеи. Горожане назвали его красивым. «Красавчик», «Какой красивый», «Предупрежу желающих взять в руки — ее советую. Секретная железа выделяет такую смесь, что потом долго не отмоетесь», — прокомментировали юзеры.