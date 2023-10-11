Кристина Асмус пожаловалась на свой страх постоянной хромоты

Свой главный страх после перелома ноги назвала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) актриса Кристина Асмус.

«Я уже как-то приспособилась к жизни на костылях и в специальной обуви… Есть ощущение, что я так уже полгода хожу. Правда, есть и страх, что я теперь буду хромать всегда. Слишком уж привыкла», — призналась звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст».

В конце сентября Асмус неудачно прыгнула на съемках и получила перелом со смещением на стопе. Ей сделали операцию, через три дня после которой она вернулась на съемки.

«Сначала я еле вставала на ногу, но вскоре начала сама делать трюки. Между дублями, правда, сижу со льдом, нога должна быть в горизонтальном положении большую часть времени… Но я не могу без дела!» — заявила актриса.