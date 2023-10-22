«Пусть все видят»: Кристина Асмус показала фигуру после похудения

Фигуру после похудения показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) актриса Кристина Асмус.

«Вчера один актер сказал мне: "Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь". А я ему: "Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела"», — подписала она фотографию, на которой изображена в черном мини-топе и велосипедках того же цвета.

Актриса призналась, что еще несколько месяцев назад была довольно упитанной, поэтому ей приходилось постоянно втягивать живот.