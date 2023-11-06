«Кожа да кости!» Россияне раскритиковали резко похудевшую Ивлееву

Резко похудевшая телеведущая и блогер Настя Ивлеева столкнулась с критикой россиян в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Звезда получила множество негативных комментариев, опубликовав фото в откровенном наряде.

На снимке Ивлеева позирует в мини-платье, ботильонах на каблуке и длинной шубе. Блогер не надела колготки, показав на камеру голые ноги.

«Формы уже не те», «Зачем так похудела? Тебе не идет», «Кожа да кости!» — написали комментаторы. Однако некоторые отметили, что похудение Ивлеевой к лицу.

Ранее Ивлеева опубликовала видео на шесте в мини-юбке.